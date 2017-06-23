Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку

Азербайджанские банки перешли на усиленный режим работы в связи с проведением в Баку этапа гонок Формулы-1, говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«В связи с проведением Гран-при Азербайджана 60 бакинских филиалов и отделений 24 банков 23-25 июня по рекомендации MBNP перешли на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни круглосуточно будут работать два филиала и шесть отделений банков.

В Азербайджане работает 31 банк.

А.Ахундов