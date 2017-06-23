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Финансы 23.06.2017 17:00

Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку

Азербайджанские банки перешли на усиленный режим работы в связи с проведением в Баку этапа гонок Формулы-1, говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«В связи с проведением Гран-при Азербайджана 60 бакинских филиалов и отделений 24 банков 23-25 июня по рекомендации MBNP перешли на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни круглосуточно будут работать два филиала и шесть отделений банков.

В Азербайджане работает 31 банк.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОРМУЛА/1, БАНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]