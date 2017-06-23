ЕС продлевает на шесть месяцев санкции против России, подтвердил Туск по итогам саммита союза

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу подтвердил на итоговой пресс-конференции по окончанию саммита ЕС, что лидеры ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода.

"Первым делом, мы договорились продлить действие санкций против России еще на шесть месяцев", - сказал Д.Туск в Брюсселе.

Накануне Д.Туск написал в своем "Твиттере": "Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности".

Срок действия секторальных санкций ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине истекает 31 июля. Ранее сообщалось, что саммит 22-23 июня намерен рекомендовать принять решение о продлении экономических санкций в отношении России, которые в ЕС увязывают с выполнением минских соглашений.