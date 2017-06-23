Полиция пресекла несогласованную акцию протеста перед посольством Израиля в Баку, задержано около 30 человек - СМИ

Полиция задержала порядка 30 участников несогласованной акции протеста перед посольством Израиля в Баку, сообщают азербайджанские СМИ.
"Приуроченная к Международному дню Аль-Кудс акция, была организована группой верующих. В общей сложности в ней участвовало около 50 человек. Протестующие скандировали «Смерть Израилю», «Свободу Кудсу (Иерусалим)», - отмечают СМИ.
Задержанные лица доставлены в 27-е отделение Ясамальского РУП Баку.
День Аль-Кудс учреждён лидером исламской революции Ирана аятоллой Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана. В этот день в Иране и других странах проводятся антиизраильские демонстрации и митинги.
Ф.Исазаде
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