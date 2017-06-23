Акционеры Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала в 2,7 раза

Акционеры азербайджанского Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала на 91 млн манатов - до 143 млн 870 тыс. манатов, отмечается в сообщении банка.
«Акционеры банка на очередном общем заседании в пятницу приняли решение о повышении уставного капитал на 91 млн манатов - до 143 млн 870 тыс. манатов», - говорится в сообщении.
В настоящее время уставный капитал банка равен 52 млн 870 тыс. манатов.
«Акционеры планируют реализовать решение о повышении капитала в кратчайшие сроки. После этого совокупный капитал банка будет отвечать минимальным требованиям Палаты по надзору за финансовыми рынками (50 млн манатов – ИФ-Аз)», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, последние 2-3 года Bank of Baku завершает с убытками, что приводит к уменьшению размера совокупного капитала.
Bank of Baku был создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
А.Ахундов
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