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Дальнее зарубежье 23.06.2017 18:03

Трамп не сомневается в честности спецпрокурора по расследованию "вмешательства России", несмотря на его дружбу с экс-главой ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ставит под сомнение честность спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, хотя Р.Мюллер состоит в дружеских отношениях с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

"Что ж, они очень близкие друзья с Коми, и это беспокоит", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" телеканалу, отметив при этом, что, тем не менее, Р.Мюллер является честным человеком.

Д.Трамп добавил, что для расследования Р.Мюллер нанял несколько новых сотрудников, и все эти люди являются сторонниками его бывшей соперницы по предвыборной гонке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Фокс-ньюс" в свою очередь отмечает, что некоторые из этих сотрудников жертвовали средства оппонентам Д.Трампа - членам Демократической партии.

В начале мая Д.Трамп уволил директора ФБР Дж.Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

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Тэги: США, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, СПЕЦПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]