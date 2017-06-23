Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ставит под сомнение честность спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, хотя Р.Мюллер состоит в дружеских отношениях с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

"Что ж, они очень близкие друзья с Коми, и это беспокоит", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" телеканалу, отметив при этом, что, тем не менее, Р.Мюллер является честным человеком.

Д.Трамп добавил, что для расследования Р.Мюллер нанял несколько новых сотрудников, и все эти люди являются сторонниками его бывшей соперницы по предвыборной гонке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Фокс-ньюс" в свою очередь отмечает, что некоторые из этих сотрудников жертвовали средства оппонентам Д.Трампа - членам Демократической партии.

В начале мая Д.Трамп уволил директора ФБР Дж.Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США.