Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ставит под сомнение честность спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, хотя Р.Мюллер состоит в дружеских отношениях с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.
"Что ж, они очень близкие друзья с Коми, и это беспокоит", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" телеканалу, отметив при этом, что, тем не менее, Р.Мюллер является честным человеком.
Д.Трамп добавил, что для расследования Р.Мюллер нанял несколько новых сотрудников, и все эти люди являются сторонниками его бывшей соперницы по предвыборной гонке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
"Фокс-ньюс" в свою очередь отмечает, что некоторые из этих сотрудников жертвовали средства оппонентам Д.Трампа - членам Демократической партии.
В начале мая Д.Трамп уволил директора ФБР Дж.Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США.
Президент Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом во Франции
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Курс маната к доллару на выходные и праздники останется без изменений
Акционеры Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала в 2,7 раза
Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Ферстаппен из Red Bull выиграл и вторую пятничную свободную практику на Гран-при Азербайджана
Полиция пресекла несогласованную акцию протеста перед посольством Израиля в Баку, задержано около 30 человек - СМИ
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»