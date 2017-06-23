Лавров: в ЕС уже видны признаки готовности отказаться от тупиковой линии в отношении Москвы

Москва уже видит признаки готовности Евросоюза отказаться от нынешней политики в отношении России и готова вернуться к нормальному взаимодействию, когда это произойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию, а такие признаки уже проявляются, мы будем готовы вернуться на путь поступательного развития в интересах и наших граждан, и граждан стран Евросоюза", - сказал С.Лавров в интервью белорусским СМИ.

Министр отметил, что есть "целый ряд указаний на то, что осознание абсолютной бесперспективности нынешней линии приходит ко многим членам ЕС, которым уже давно не нравится то, что политику в отношении России формирует русофобское меньшинство".