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СНГ 23.06.2017 19:03

Посольство Катара сообщает об упрощении визового режима для россиян

Катар упрощает визовый режим для граждан России, информирует посольство этой страны в Москве.

"В целях укрепления двусторонних отношений и увеличения туристического потока для граждан Российской Федерации введен упрощенный визовый режим", - говорится в сообщении диппредставительства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В посольстве уточнили, что туристическая виза сроком до одного месяца будет выдаваться гражданам РФ по прибытии в Катар. Для получения визы необходим загранпаспорт действительный в течение не менее полугода с даты окончания поездки, обратный билет, подтверждение бронирования отеля, оплаченный визовый сбор и не менее $1,5 тыс. наличными или на банковской карте.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]