Посольство Катара сообщает об упрощении визового режима для россиян

Катар упрощает визовый режим для граждан России, информирует посольство этой страны в Москве.

"В целях укрепления двусторонних отношений и увеличения туристического потока для граждан Российской Федерации введен упрощенный визовый режим", - говорится в сообщении диппредставительства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В посольстве уточнили, что туристическая виза сроком до одного месяца будет выдаваться гражданам РФ по прибытии в Катар. Для получения визы необходим загранпаспорт действительный в течение не менее полугода с даты окончания поездки, обратный билет, подтверждение бронирования отеля, оплаченный визовый сбор и не менее $1,5 тыс. наличными или на банковской карте.