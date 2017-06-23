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Внешняя политика 23.06.2017 17:51

Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым делегация отправится 26 июня с визитом в Южную Корею, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

«В рамках визита председатель парламента проведет встречи с генеральным секретарем Кореи и спикером Национальной ассамблеи, на которых будут обсуждены перспективы углубления двусторонних отношений, в том числе и межпарламентских связей», - говорится в сообщении.

О.Асадов также примет участие во втором заседании председателей парламентов евразийских государств. На заседании пройдут слушания на тему «Применение межпарламентского сотрудничества во имя общего благосостояния в Евразийском регионе». По итогам мероприятия будет принята Сеульская декларация.

О.Асадов проведет в рамках заседания ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций других стран.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]