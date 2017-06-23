Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым делегация отправится 26 июня с визитом в Южную Корею, сообщает пресс-служба законодательного собрания.
«В рамках визита председатель парламента проведет встречи с генеральным секретарем Кореи и спикером Национальной ассамблеи, на которых будут обсуждены перспективы углубления двусторонних отношений, в том числе и межпарламентских связей», - говорится в сообщении.
О.Асадов также примет участие во втором заседании председателей парламентов евразийских государств. На заседании пройдут слушания на тему «Применение межпарламентского сотрудничества во имя общего благосостояния в Евразийском регионе». По итогам мероприятия будет принята Сеульская декларация.
О.Асадов проведет в рамках заседания ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций других стран.
Р.Бабаев
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