Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым делегация отправится 26 июня с визитом в Южную Корею, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

«В рамках визита председатель парламента проведет встречи с генеральным секретарем Кореи и спикером Национальной ассамблеи, на которых будут обсуждены перспективы углубления двусторонних отношений, в том числе и межпарламентских связей», - говорится в сообщении.

О.Асадов также примет участие во втором заседании председателей парламентов евразийских государств. На заседании пройдут слушания на тему «Применение межпарламентского сотрудничества во имя общего благосостояния в Евразийском регионе». По итогам мероприятия будет принята Сеульская декларация.

О.Асадов проведет в рамках заседания ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций других стран.

Р.Бабаев