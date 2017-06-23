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СНГ 23.06.2017 19:16

Июньский снег прошел в Татарстане

Град со снегом обрушился на Верхнеуслонский район Татарстана в пятницу утром.

Фотоснимки засыпанных снегом автотрасс и видео, запечатлевшее погодные катаклизмы, появились в соцсетях.

В ГУ МЧС России по Татарстану подтвердили данный факт.

"В результате непогоды никто не пострадал, чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано", - сказал представитель МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, СНЕГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]