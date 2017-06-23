Июньский снег прошел в Татарстане

Град со снегом обрушился на Верхнеуслонский район Татарстана в пятницу утром.

Фотоснимки засыпанных снегом автотрасс и видео, запечатлевшее погодные катаклизмы, появились в соцсетях.

В ГУ МЧС России по Татарстану подтвердили данный факт.

"В результате непогоды никто не пострадал, чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано", - сказал представитель МЧС.