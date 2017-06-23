Около 300 человек борются с пожаром на нефтебазе в Шымкенте

Пожарные уже 12 часов тушат резервуар с бензином на территории нефтебазы в Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области), им на помощь прибыло очередное подкрепление, сообщила главный специалист областного департамента по ЧС Зарипа Турусбекова.
"На данный момент привлекли еще помощь. Из города Арысь приехал пожарный поезд, также на тушение пожара приехали сотрудники пожарных частей из ближайших районов. По последним данным, задействованы 260 человек личного состава, 43 единицы техники, семь мотопомп", - сказала З.Турусбекова в пятницу вечером агентству "Интерфакс-Казахстан".
Ранее сообщалось, что в тушении задействованы около 200 человек.
По словам З.Турусбековой, теперь резервуар с бензином полыхает изнутри.
В емкости находилось 1,5 тонны бензина, что затрудняет тушение. Вместе с тем, отметила она, удалось спасти стоящие рядом восемь резервуаров, из них откачали нефтепродукты.
Как сообщалось, пожар на территории нефтебазы ТОО "Шымкент мунай онемдеры" вспыхнул в пятницу в 07:51. Рядом с горящим резервуаром было обнаружено тело 46-летнего оператора нефтебазы.
Нефтебаза расположена между жилым микрорайоном и дачным массивом, рядом находится автозаправочная станция и завод по переработке нефти.
Президент Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом во Франции
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Южную Корею
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Курс маната к доллару на выходные и праздники останется без изменений
Акционеры Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала в 2,7 раза
Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Ферстаппен из Red Bull выиграл и вторую пятничную свободную практику на Гран-при Азербайджана
Полиция пресекла несогласованную акцию протеста перед посольством Израиля в Баку, задержано около 30 человек - СМИ
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»