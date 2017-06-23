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СНГ 23.06.2017 19:32

Около 300 человек борются с пожаром на нефтебазе в Шымкенте

Пожарные уже 12 часов тушат резервуар с бензином на территории нефтебазы в Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области), им на помощь прибыло очередное подкрепление, сообщила главный специалист областного департамента по ЧС Зарипа Турусбекова.

"На данный момент привлекли еще помощь. Из города Арысь приехал пожарный поезд, также на тушение пожара приехали сотрудники пожарных частей из ближайших районов. По последним данным, задействованы 260 человек личного состава, 43 единицы техники, семь мотопомп", - сказала З.Турусбекова в пятницу вечером агентству "Интерфакс-Казахстан".

Ранее сообщалось, что в тушении задействованы около 200 человек.

По словам З.Турусбековой, теперь резервуар с бензином полыхает изнутри.

В емкости находилось 1,5 тонны бензина, что затрудняет тушение. Вместе с тем, отметила она, удалось спасти стоящие рядом восемь резервуаров, из них откачали нефтепродукты.

Как сообщалось, пожар на территории нефтебазы ТОО "Шымкент мунай онемдеры" вспыхнул в пятницу в 07:51. Рядом с горящим резервуаром было обнаружено тело 46-летнего оператора нефтебазы.

Нефтебаза расположена между жилым микрорайоном и дачным массивом, рядом находится автозаправочная станция и завод по переработке нефти.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕБАЗА, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]