Президент Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом во Франции

Президент Азербайджана Ильхкам Алиев отозвал Рахмана Мустафаева с должности посла в Греции и назначил его послом во Франции, сообщает сайт главы государства.

Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в пятницу.

Кроме этого, президент подписал распоряжение об отзыве Эльчина Амирбекова с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и Монако.

Ф.Исазаде