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Внешняя политика 23.06.2017 18:34

Президент Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом во Франции

Президент Азербайджана Ильхкам Алиев отозвал Рахмана Мустафаева с должности посла в Греции и назначил его послом во Франции, сообщает сайт главы государства.

Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в пятницу.

Кроме этого, президент подписал распоряжение об отзыве Эльчина Амирбекова с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и Монако.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]