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Религия 23.06.2017 18:41

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю вас со Священным праздником мусульман всего мира – праздником Рамазан»,- говорится в сообщении главы государства

В своем поздравлении И.Алиев отмечает, что месяц Рамазан, в котором был ниспослан Священный Коран являющийся сокровищницей божественной мудрости, просветляет души и мышление человека, приглашает его к миру, единству, нравственной чистоте.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАМАЗАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]