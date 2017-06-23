Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю вас со Священным праздником мусульман всего мира – праздником Рамазан»,- говорится в сообщении главы государства

В своем поздравлении И.Алиев отмечает, что месяц Рамазан, в котором был ниспослан Священный Коран являющийся сокровищницей божественной мудрости, просветляет души и мышление человека, приглашает его к миру, единству, нравственной чистоте.

Ф.Исазаде