Атамбаев назвал возвращение отношений Киргизии с РФ на должный уровень одним из важных итогов своего президентства

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает восстановление партнерских отношений с Россией одним из главных итогов почти шести лет его нахождения на посту главы государства.
"Один из важных итогов моего президентства - это то, что мы вернули отношения с братской Россией на тот уровень, который должен быть", - заявил А.Атамбаев в пятницу на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.
"В одно время отношения ушли в сторону ухудшения, а сейчас мы выстроили тот уровень отношений, отношений реального стратегического партнерства", - подчеркнул глава Киргизии.
Он сказал, что считает важными также контакты между парламентариями двух стран, в том числе между парламентариями Киргизии и Татарстана, которые также провели встречу в пятницу в Казани.
"У нас парламентская страна, парламент будет иметь все больше значения, правительства также будет играть все большую роль", - добавил А.Атамбаев.
Он надеется, что регулярные встречи представителей руководства Киргизии и Татарстана "дадут результаты в экономике". "Татарская экономика намного сильнее нашей экономики, и мы надеемся, что найдем пути, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество. Нам надо развивать совместные проекты в области экономики", - сказал А.Атамбаев.
В свою очередь Р.Минниханов заявил, что Киргизия и Татарстан "пока не в полной мере используют весь потенциал и возможности республик".
"Нам необходимо усилить взаимоотношения в торгово-экономической сфере, и среди приоритетов нефтехимия, перерабатывающее направление, машиностроение, автомобилестроние, высокие технологии, медицина", - отметил глава Татарстана.
На переговорах с президентом Киргизии он подробно рассказал об экономических и промышленных возможностях республики, указав на необходимость развития экономического взаимодействия.
Президент Киргизии посещает Казань в рамках государственного визита в Россию, 19-12 июня он провел переговоры в Москве, 22 июня посетил Уфу.
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