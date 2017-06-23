Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

СНГ 23.06.2017 20:10

Инвесторы из США выкупили почти две трети выпуска евробондов Белоруссии

Большая часть нового выпуска евробондов Белоруссии, которая вышла на рынок после многолетней паузы, приобретена американскими инвесторами.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, инвесторы из США приобрели еврооблигации примерно на $900 млн из $1,4 млрд, то есть 64,5% общего объема. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 26% (порядка $365 млн), из континентальной Европы - 9% ($125 млн).

Объем пятилетнего ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн. Доходность траншей - соответственно 7,125% и 7,625% годовых. Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос был несколько смещен в сторону 5-летней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами.

Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии. Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.

Белоруссия не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении. Летом 2015 года Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОБОНДЫ, ИНВЕСТОРЫ, ГЕОГРАФИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]