Инвесторы из США выкупили почти две трети выпуска евробондов Белоруссии

Большая часть нового выпуска евробондов Белоруссии, которая вышла на рынок после многолетней паузы, приобретена американскими инвесторами.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, инвесторы из США приобрели еврооблигации примерно на $900 млн из $1,4 млрд, то есть 64,5% общего объема. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 26% (порядка $365 млн), из континентальной Европы - 9% ($125 млн).

Объем пятилетнего ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн. Доходность траншей - соответственно 7,125% и 7,625% годовых. Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос был несколько смещен в сторону 5-летней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами.

Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии. Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.

Белоруссия не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении. Летом 2015 года Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.