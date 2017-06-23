Мэй подтвердила готовность Лондона установить новые правила въезда в страну после выхода Британии из ЕС

Великобритания намерена установить собственные правила миграции в страну после ее выхода из Европейского союза, заявила в ходе ужина лидеров ЕС на саммите премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я думаю, что те, кто голосовал за выход (Британии - ИФ) из ЕС, голосовали за то, что Британия вне ЕС смогла бы устанавливать собственные миграционные правила (при въезде - ИФ) из ЕС в Британию, и это то, чем мы намерены заняться", - заявила Т.Мэй.

Ранее Т.Мэй также сказала, что не будет заставлять граждан стран Евросоюза покидать территорию ее страны после Brexit. В то же время, она предупредила, что после Brexit все спорные вопросы в Великобритании, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами.