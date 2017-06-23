В коалиции заявили о продолжении работы линии по предотвращению инцидентов в Сирии между США и РФ

Линия по предотвращению инцидентов в Сирии между США и Россией продолжает действовать, заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции Райан Диллон.

"Мы продолжаем использовать линию по деконфликтации", - сказал он в пятницу журналистам в ходе телемоста из Багдада.

Как подчеркнул военный, эта линия необходима для того, чтобы силы коалиции и их партнерские силы "находились в стороне" от ударов и действий, которые осуществляют на территории Сирии российские ВКС и "любые другие игроки, которые с ними работают".

При этом Р.Диллон отметил, что раскрывать детали такого взаимодействия с Россией не намерен.