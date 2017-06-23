Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Дальнее зарубежье 23.06.2017 20:46

В коалиции заявили о продолжении работы линии по предотвращению инцидентов в Сирии между США и РФ

Линия по предотвращению инцидентов в Сирии между США и Россией продолжает действовать, заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции Райан Диллон.

"Мы продолжаем использовать линию по деконфликтации", - сказал он в пятницу журналистам в ходе телемоста из Багдада.

Как подчеркнул военный, эта линия необходима для того, чтобы силы коалиции и их партнерские силы "находились в стороне" от ударов и действий, которые осуществляют на территории Сирии российские ВКС и "любые другие игроки, которые с ними работают".

При этом Р.Диллон отметил, что раскрывать детали такого взаимодействия с Россией не намерен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, ЛИНИЯ


Похожие новости


В Белом доме хотели бы сохранять возможность регулировать вопрос об имплементации готовящихся конгрессом санкций против Ирана и РФ Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война Тиллерсон подготовил новый план, предусматривающий выстраивание конструктивных американо-российских отношений - СМИ Палата представителей американского конгресса отложила голосование по санкциям против РФ - СМИ Лаврова удивила озабоченность Тиллерсона сближением России и Турции Путин сравнил последние дни администрации Обамы с советским Политбюро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]