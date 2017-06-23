Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Дальнее зарубежье 23.06.2017 21:04

Меркель положительно оценила предложения Мэй по защите прав граждан ЕС после выхода страны из союза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что предложения британского премьер-министра Терезы Мэй по защите прав граждан государств-членов ЕC станут хорошим началом для переговоров по Brexit.

А.Меркель отметила журналистам, что обозначенные на саммите Евросоюза в Брюсселе намерения Британии не выдворять за пределы страны граждан ЕС после выхода страны из союза является "хорошим стартом, однако пока это не является прорывом (на переговорах по Brexit - ИФ)".

"Стало понятно, что нам предстоит пройти еще длительный путь (на переговорах по вопросу выхода Британии из ЕС - ИФ)", - сказала германский канцлер после разговора с Т.Мэй, который был проведен накануне.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что предложения британского премьера по защите прав граждан ЕС в Британии "не соответствуют ожиданиям".

При этом Д.Туск подчеркнул, что после выхода Лондона из интеграционного объединения правовое положение граждан стран-членов ЕС в Великобритании может ухудшиться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, БРИТАНИЯ, ЕС, ПРАВА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]