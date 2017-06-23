Меркель положительно оценила предложения Мэй по защите прав граждан ЕС после выхода страны из союза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что предложения британского премьер-министра Терезы Мэй по защите прав граждан государств-членов ЕC станут хорошим началом для переговоров по Brexit.
А.Меркель отметила журналистам, что обозначенные на саммите Евросоюза в Брюсселе намерения Британии не выдворять за пределы страны граждан ЕС после выхода страны из союза является "хорошим стартом, однако пока это не является прорывом (на переговорах по Brexit - ИФ)".
"Стало понятно, что нам предстоит пройти еще длительный путь (на переговорах по вопросу выхода Британии из ЕС - ИФ)", - сказала германский канцлер после разговора с Т.Мэй, который был проведен накануне.
В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что предложения британского премьера по защите прав граждан ЕС в Британии "не соответствуют ожиданиям".
При этом Д.Туск подчеркнул, что после выхода Лондона из интеграционного объединения правовое положение граждан стран-членов ЕС в Великобритании может ухудшиться.
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