Два самолета E4-B Boeing 747s ВВС США, которые получили название "Самолет судного дня", и практически являются мобильными "ядерными чемоданчиками", получили повреждения на авиабазе "Оффут" в штате Небраска в результате торнадо 16 июня, сообщил представитель командования ВВС Соединенных Штатов полковник Пэт Райдер.

"Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма", - сообщил он журналистам в пятницу.

Незначительно повреждены также семь разведывательных самолетов RC-135, отметил полковник.

В настоящее время на вооружении ВВС США находятся четыре самолета E4-B, которые в поездках постоянно сопровождают президента и министра обороны Соединенных Штатов, являются мобильными командными пунктами. Они спроектированы так, чтобы могли противостоять температуре, выделяемой при ядерном взрыве.