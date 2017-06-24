Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Дальнее зарубежье 24.06.2017 09:03

Два американских "Самолета судного дня" повреждены торнадо - представитель ВВС США

Два самолета E4-B Boeing 747s ВВС США, которые получили название "Самолет судного дня", и практически являются мобильными "ядерными чемоданчиками", получили повреждения на авиабазе "Оффут" в штате Небраска в результате торнадо 16 июня, сообщил представитель командования ВВС Соединенных Штатов полковник Пэт Райдер.

"Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма", - сообщил он журналистам в пятницу.

Незначительно повреждены также семь разведывательных самолетов RC-135, отметил полковник.

В настоящее время на вооружении ВВС США находятся четыре самолета E4-B, которые в поездках постоянно сопровождают президента и министра обороны Соединенных Штатов, являются мобильными командными пунктами. Они спроектированы так, чтобы могли противостоять температуре, выделяемой при ядерном взрыве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САМОЛЕТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ


Похожие новости


В США запретили перевозку Galaxy Note 7 в самолетах США разрешили Boeing и Airbus продавать самолеты в Иран США рекомендуют не использовать смартфоны Galaxy Note 7 в самолетах Американские военные могли открыть огонь по пролетевшими над "Дональдом Куком" российскими самолетами - Керри В Пентагоне заявляют о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Украины В США отменили почти 2 тыс. авиарейсов из-за холодов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]