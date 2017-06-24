Почти половина опрошенных американцев одобряют работу Трампа на посту президента

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа вырос - почти половина опрошенных американцев одобряют его работу, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Гарвард-Харрис.

Согласно новым полученным данным, 48% респондентов удовлетворены работой главы США, 52%, напротив, не одобряют действия Д.Трампа на посту президента.

Тем не менее, только 32% опрошенных считают, что "страна находится на верном пути".

Отмечается, что американцы одобряют действия по созданию рабочих мест и в области борьбы с терроризмом.

Он-лайн опрос был проведён среди 2 тыс.237 зарегистрированных избирателей с 19 по 21 июня.

8 июня CNN со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета сообщал, что уровень поддержки Д.Трампа упал до 34%, и что некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока.