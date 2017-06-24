Почти половина опрошенных американцев одобряют работу Трампа на посту президента

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа вырос - почти половина опрошенных американцев одобряют его работу, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Гарвард-Харрис.
Согласно новым полученным данным, 48% респондентов удовлетворены работой главы США, 52%, напротив, не одобряют действия Д.Трампа на посту президента.
Тем не менее, только 32% опрошенных считают, что "страна находится на верном пути".
Отмечается, что американцы одобряют действия по созданию рабочих мест и в области борьбы с терроризмом.
Он-лайн опрос был проведён среди 2 тыс.237 зарегистрированных избирателей с 19 по 21 июня.
8 июня CNN со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета сообщал, что уровень поддержки Д.Трампа упал до 34%, и что некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока.
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