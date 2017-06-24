В Белом доме хотели бы сохранять возможность регулировать вопрос об имплементации готовящихся конгрессом санкций против Ирана и РФ

Администрация США нацелена на то, чтобы сохранять возможность самостоятельно принимать решения по имплементации готовящихся в конгрессе дополнительных санкций против РФ и Ирана, заявил в пятницу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Давайте посмотрим на то, как это выглядит (законопроект - ИФ). Думаю, озабоченность, которая у нас появится, заключается в том, сможет ли исполнительная власть удержать полномочия и (обладать) гибкостью в том, что касается как введения, так и отмены санкций для того, чтобы эффективно достигать цели", - сказал он на брифинге журналистам. Транскрипт брифинга, который проходил без камер, распространила в пятницу вечером пресс-служба Белого дома.

Как сообщалось, в одобренном сенате законопроекте о санкциях предлагается, в частности, лишить президента США возможности отменять данные ограничительные меры без согласия конгресса.