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Дальнее зарубежье 24.06.2017 10:39

В Белом доме хотели бы сохранять возможность регулировать вопрос об имплементации готовящихся конгрессом санкций против Ирана и РФ

Администрация США нацелена на то, чтобы сохранять возможность самостоятельно принимать решения по имплементации готовящихся в конгрессе дополнительных санкций против РФ и Ирана, заявил в пятницу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Давайте посмотрим на то, как это выглядит (законопроект - ИФ). Думаю, озабоченность, которая у нас появится, заключается в том, сможет ли исполнительная власть удержать полномочия и (обладать) гибкостью в том, что касается как введения, так и отмены санкций для того, чтобы эффективно достигать цели", - сказал он на брифинге журналистам. Транскрипт брифинга, который проходил без камер, распространила в пятницу вечером пресс-служба Белого дома.

Как сообщалось, в одобренном сенате законопроекте о санкциях предлагается, в частности, лишить президента США возможности отменять данные ограничительные меры без согласия конгресса.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]