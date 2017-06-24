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Карабахский конфликт 24.06.2017 09:26

Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 115 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (44 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз",- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]