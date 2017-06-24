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Карабахский конфликт 24.06.2017 10:20

Азербайджанская армия способна освободить оккупированные территории – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов верит в скорое освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации.

"Апрельские боестолкновения (в 2016 году в зоне карабахского конфликта - ИФ) показали, что азербайджанская армия способна освободить оккупированные территории. Весь мир увидел, что азербайджанский солдат сильнее врага", - отмечается в тексте поздравления З.Гасанова личному составу ВС Азербайджана по случаю праздника – Дня вооруженных сил.

Министр выразил уверенность, что ВС Азербайджана продолжат повышать дисциплину, военно-психологическую подготовку, и "освободят азербайджанские земли от оккупации".

З.Гасанов подчеркнул, что материально-техническое обеспечение азербайджанской армии находится на самом высоком уровне.

А.Азизов

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Тэги: АРМИЯ, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]