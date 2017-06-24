Азербайджанская армия способна освободить оккупированные территории – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов верит в скорое освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации.
"Апрельские боестолкновения (в 2016 году в зоне карабахского конфликта - ИФ) показали, что азербайджанская армия способна освободить оккупированные территории. Весь мир увидел, что азербайджанский солдат сильнее врага", - отмечается в тексте поздравления З.Гасанова личному составу ВС Азербайджана по случаю праздника – Дня вооруженных сил.
Министр выразил уверенность, что ВС Азербайджана продолжат повышать дисциплину, военно-психологическую подготовку, и "освободят азербайджанские земли от оккупации".
З.Гасанов подчеркнул, что материально-техническое обеспечение азербайджанской армии находится на самом высоком уровне.
А.Азизов
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