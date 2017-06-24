Автобус Минобороны Армении перевернулся на севере страны, пострадали 12 военнослужащих

Автобус министерства обороны Армении попал в аварию утром в субботу в Гегаркуникской области, на севере республики.

"12 из находившихся в автобусе военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Один военнослужащий с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставлен в Ереван. Состояние остальных удовлетворительное", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, автобус перевернулся на автодороге Варденис-Дараник, обстоятельства ДТП выясняются.