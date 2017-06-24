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Регион 24.06.2017 11:11

Автобус Минобороны Армении перевернулся на севере страны, пострадали 12 военнослужащих

Автобус министерства обороны Армении попал в аварию утром в субботу в Гегаркуникской области, на севере республики.

"12 из находившихся в автобусе военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Один военнослужащий с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставлен в Ереван. Состояние остальных удовлетворительное", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, автобус перевернулся на автодороге Варденис-Дараник, обстоятельства ДТП выясняются.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АВТОБУС, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]