Экс-посол Азербайджана во Франции назначен помощником первого вице-президента страны

Эльчин Амирбеков назначен помощником первого вице-президента Азербайджана.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу, сообщает сайт главы государства.

В настоящее время идет процесс формирования Секретариата первого-вице-президента.

С назначением Э.Амирбекова, общее число помощников первого вице-президента достигло 3.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение об отзыве Эльчина Амирбекова с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и Монако.

А.Азизов