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Внутренняя политика 24.06.2017 11:18

Экс-посол Азербайджана во Франции назначен помощником первого вице-президента страны

Эльчин Амирбеков назначен помощником первого вице-президента Азербайджана.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу, сообщает сайт главы государства.

В настоящее время идет процесс формирования Секретариата первого-вице-президента.

С назначением Э.Амирбекова, общее число помощников первого вице-президента достигло 3.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение об отзыве Эльчина Амирбекова с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и Монако.

А.Азизов

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]