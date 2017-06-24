Иран осудил нападение на паломников в Мекке

МИД Ирана выступил с осуждением попытки совершения террористического акта в Заповедной мечети в Мекке, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Терроризм безудержно распространяется и разрастается по всему миру", - цитирует агентство заявление представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Гасеми.

Кроме того, Иран призывал к осторожности все страны, а также заявил о готовности оказать помощь в борьбе с боевиками.

Ранее террорист-смертник пытался осуществить взрыв в главной святыне мусульманского мира - Заповедной мечети (мечеть аль-Харам - ИФ) в Мекке, когда там собрались многочисленные паломники в последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадана.

Полиция смогла блокировать террориста в одном из жилых домов Мекки. Он открыл огонь по сотрудникам службы безопасности, а затем подорвал себя. В результате взрыва пострадали шесть паломников, а также пять сотрудников службы безопасности.