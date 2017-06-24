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Дальнее зарубежье 24.06.2017 11:33

Иран осудил нападение на паломников в Мекке

МИД Ирана выступил с осуждением попытки совершения террористического акта в Заповедной мечети в Мекке, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Терроризм безудержно распространяется и разрастается по всему миру", - цитирует агентство заявление представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Гасеми.

Кроме того, Иран призывал к осторожности все страны, а также заявил о готовности оказать помощь в борьбе с боевиками.

Ранее террорист-смертник пытался осуществить взрыв в главной святыне мусульманского мира - Заповедной мечети (мечеть аль-Харам - ИФ) в Мекке, когда там собрались многочисленные паломники в последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадана.

Полиция смогла блокировать террориста в одном из жилых домов Мекки. Он открыл огонь по сотрудникам службы безопасности, а затем подорвал себя. В результате взрыва пострадали шесть паломников, а также пять сотрудников службы безопасности.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, ТЕРРОРИСТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]