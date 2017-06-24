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Внешняя политика 24.06.2017 11:35

Сотрудничество между Москвой и Баку в ВТС позволит усилить мощь ВС Азербайджана – глава Рособоронэкспорта

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отмечает, что развитие азербайджано-российского военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных сил Азербайджана.

В связи с Днем Вооруженных Сил Азербайджана, который отмечается 26 июня, А.Михеев направил поздравление министру обороны Азербайджана, генерал-полковнику Закиру Гасанову, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В поздравительном письме в частности отмечается, что совместные усилия принесут пользу нашим государствам и будут способствовать укреплению обороноспособности Азербайджана. Кроме этого, подчеркивается, что развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных Сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа", - отмечает Минобороны.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]