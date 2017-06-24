Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Внешняя политика 24.06.2017 12:19

Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование пакистанскому коллеге Мямнуну Гусейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов.

"Меня потрясла новость о многочисленных погибших и раненных в результате взрывов в Пакистане. Теракты против мирного населения вызывают возмущение, считаем важным вести последовательную и непрекращающуюся борьбу против терроризма", - отмечается в тексте соболезнования азербайджанского лидера.

И.Алиев передал соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, накануне в Пакистане были совершены несколько терактов, в результате которых погибли 61 человек

При взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 45 человек. По словам представителя больницы города, с ранениями к ним поступили более 260 человек, из них 62 находятся в критическом состоянии.

В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения, его жертвами стали не менее 12 человек. Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Отношения Азербайджана и Пакистана носят стратегический характер – Мамедъяров Исламабад заинтересован в расширении военного сотрудничества с Баку – президент Пакистана Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном в 2016 году утроился – посол в Исламабаде Азербайджан в феврале 2017г организует экспортные миссии в Пакистан и Афганистан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]