Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование пакистанскому коллеге Мямнуну Гусейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов.

"Меня потрясла новость о многочисленных погибших и раненных в результате взрывов в Пакистане. Теракты против мирного населения вызывают возмущение, считаем важным вести последовательную и непрекращающуюся борьбу против терроризма", - отмечается в тексте соболезнования азербайджанского лидера.

И.Алиев передал соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, накануне в Пакистане были совершены несколько терактов, в результате которых погибли 61 человек

При взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 45 человек. По словам представителя больницы города, с ранениями к ним поступили более 260 человек, из них 62 находятся в критическом состоянии.

В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения, его жертвами стали не менее 12 человек. Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.

А.Азизов