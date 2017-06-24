Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование пакистанскому коллеге Мямнуну Гусейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов.
"Меня потрясла новость о многочисленных погибших и раненных в результате взрывов в Пакистане. Теракты против мирного населения вызывают возмущение, считаем важным вести последовательную и непрекращающуюся борьбу против терроризма", - отмечается в тексте соболезнования азербайджанского лидера.
И.Алиев передал соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщалось ранее, накануне в Пакистане были совершены несколько терактов, в результате которых погибли 61 человек
При взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 45 человек. По словам представителя больницы города, с ранениями к ним поступили более 260 человек, из них 62 находятся в критическом состоянии.
В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения, его жертвами стали не менее 12 человек. Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.
А.Азизов
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