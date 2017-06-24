Число жертв трех нападений в Пакистане возросло до 61

Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 61, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 45 человек. По словам представителя больницы города, с ранениями к ним поступили более 260 человек, из них 62 находятся в критическом состоянии.

В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения, его жертвами стали не менее 12 человек. Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.