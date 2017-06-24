Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания о ситуации в банковской сфере страны.

"А.Гасанов, позиционирующий себя в качестве эксперта в банковской сфере, был приглашен в Главное управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По оценкам Генпрокуратуры, А.Гасанов сделал ряд необоснованных заявлений о ситуации в банковской сфере Азербайджана, которые могут привести к ажиотажу среди населения, в том числе выводу вкладов из банковской сферы, возникновению проблем с ликвидностью и ухудшению ситуации в финансовой системе.

В управлении от А.Гасанова потребовали прекратить распространение "предвзятой информации, которая может нанести вред деловой репутации банков".

"А.Гасанову сделано предупреждение о применении в отношении него более серьезных мер в случае продолжения публикации информаций такого характера", - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура подчеркнула, что в настоящее время проводит изучение с целью определения причин, по которым А.Гасанов распространяет такое мнение и сведения.

А.Азизов