Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Внутренняя политика 24.06.2017 12:41

Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания о ситуации в банковской сфере страны.

"А.Гасанов, позиционирующий себя в качестве эксперта в банковской сфере, был приглашен в Главное управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По оценкам Генпрокуратуры, А.Гасанов сделал ряд необоснованных заявлений о ситуации в банковской сфере Азербайджана, которые могут привести к ажиотажу среди населения, в том числе выводу вкладов из банковской сферы, возникновению проблем с ликвидностью и ухудшению ситуации в финансовой системе.

В управлении от А.Гасанова потребовали прекратить распространение "предвзятой информации, которая может нанести вред деловой репутации банков".

"А.Гасанову сделано предупреждение о применении в отношении него более серьезных мер в случае продолжения публикации информаций такого характера", - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура подчеркнула, что в настоящее время проводит изучение с целью определения причин, по которым А.Гасанов распространяет такое мнение и сведения.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОКУРАТУРА, ЮРИСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]