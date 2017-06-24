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Дальнее зарубежье 24.06.2017 13:00

Не менее трех человек погибли в результате взрывов двух смертников в Мосуле

Как минимум три человека стали жертвами взрывов двух смертников в восточной части иракского Мосула, третьего боевика полиции удалось ликвидировать до совершения им взрыва, сообщают в субботу западные СМИ.

Атаки произошли поздно вечером накануне, сообщается о них в субботу. В это время жители города совершали покупки перед празднованием окончания священного для мусульман месяца Рамадана.

Один из боевиков привел в действие "пояс смертника" в районе Мутанна, когда его остановил полицейский. Он скончался на месте. Другой нападавший совершил взрыв в торговых рядах, два человека погибли, еще девять получили ранения и были госпитализированы.

Третьего боевика полиции удалось уничтожить до того, как он успел привести в действие взрывное устройство на поясе.

В январе силам безопасности Ирака удалось установить контроль над восточной частью города.

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Тэги: ИРАК, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]