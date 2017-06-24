Не менее трех человек погибли в результате взрывов двух смертников в Мосуле

Как минимум три человека стали жертвами взрывов двух смертников в восточной части иракского Мосула, третьего боевика полиции удалось ликвидировать до совершения им взрыва, сообщают в субботу западные СМИ.

Атаки произошли поздно вечером накануне, сообщается о них в субботу. В это время жители города совершали покупки перед празднованием окончания священного для мусульман месяца Рамадана.

Один из боевиков привел в действие "пояс смертника" в районе Мутанна, когда его остановил полицейский. Он скончался на месте. Другой нападавший совершил взрыв в торговых рядах, два человека погибли, еще девять получили ранения и были госпитализированы.

Третьего боевика полиции удалось уничтожить до того, как он успел привести в действие взрывное устройство на поясе.

В январе силам безопасности Ирака удалось установить контроль над восточной частью города.