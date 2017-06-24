Президент Киргизии предлагает РФ вместо увеличения контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных у киргизско-таджикской границы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предлагает России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных в Баткенской области на юге республики на киргизско-таджикской границе.
"У нас был разговор с Владимиром Владимировичем, я сказал, что мы согласны на то, чтобы авиабазу в Канте осовременить, дать новое вооружение, но численность ее увеличивать, укреплять, какой смысл, от кого защищать Бишкек?" - заявил А.Атамбаев в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он сказал, что "если реально думать о будущем, то надо думать о том, что мы видим большие проблемы в Афганистане, там и Талибан усилился, и ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") там вовсю укрепляется".
В связи с этим он полагает, что если приграничный с Афганистаном Таджикистан "не удержит ситуацию, то дойдет до наших границ". "Я сказал, что если вы реально хотите думать об общей безопасности, то мы заинтересованы в том, чтобы лучше поставить заранее, начинать строить какие-то подготовительные площадки, тем более, там на границе с Таджикистаном мы разместили воинскую часть, вот тогда это будет реальная помощь, а Бишкек от чего защищать?" - считает президент Киргизии.
Он уточнил, что речь идет о приграничной с Таджикистаном Баткенской области юга Киргизии. "Это было бы реально, и мы поддержим. Мы, конечно, будем помогать Таджикистану, будем проводить совместные учения", - сказал президент.
Президент также считает, что уделять повышенное внимание обеспечению безопасности на киргизско-таджикской границе также необходимо, чтобы не повторились события 1999 года, когда в Киргизию вторглась группа международных террористов.
Отвечая на вопрос, какая это может быть военная база: российская или ОДКБ, А.Атамбаев ответил, что это вопрос еще требует договоренностей, также как и сроки, в которые они могут быть совершены. "Это зависит от России. РФ - это реальный надежный партнер, заинтересованный в стабильности и защищенности Киргизии, и если Россия решит, что наше предложение правильное, мы были бы рады", - подчеркнул А.Атамбаев.
Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства. "Видимо, это упирается в вопрос финансирования. Но я считаю, что и наша позиция правильная, нам от чего защищать и увеличивать базу в Канте? Нам нет смысла. Если защищать, то надо ставить на границу Киргизии с Таджикистаном, это моя принципиальная позиция, и я думаю, что она будет продолжена новыми руководителями Киргизии", - сказал А.Атамбаев.
Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана
Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к европейской конвенции по выявлению и изъятию доходов от преступной деятельности
Курс маната к доллару на выходные и праздники останется без изменений
Акционеры Bank of Baku приняли решение о повышении уставного капитала в 2,7 раза
Банки в Азербайджане переходят на усиленный режим работы на время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Боттас из Mercedes выиграл субботнюю свободную практику на Гран-при Азербайджана
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Ферстаппен из Red Bull выиграл и вторую пятничную свободную практику на Гран-при Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»