Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

СНГ 24.06.2017 13:15

Президент Киргизии предлагает РФ вместо увеличения контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных у киргизско-таджикской границы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предлагает России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных в Баткенской области на юге республики на киргизско-таджикской границе.

"У нас был разговор с Владимиром Владимировичем, я сказал, что мы согласны на то, чтобы авиабазу в Канте осовременить, дать новое вооружение, но численность ее увеличивать, укреплять, какой смысл, от кого защищать Бишкек?" - заявил А.Атамбаев в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сказал, что "если реально думать о будущем, то надо думать о том, что мы видим большие проблемы в Афганистане, там и Талибан усилился, и ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") там вовсю укрепляется".

В связи с этим он полагает, что если приграничный с Афганистаном Таджикистан "не удержит ситуацию, то дойдет до наших границ". "Я сказал, что если вы реально хотите думать об общей безопасности, то мы заинтересованы в том, чтобы лучше поставить заранее, начинать строить какие-то подготовительные площадки, тем более, там на границе с Таджикистаном мы разместили воинскую часть, вот тогда это будет реальная помощь, а Бишкек от чего защищать?" - считает президент Киргизии.

Он уточнил, что речь идет о приграничной с Таджикистаном Баткенской области юга Киргизии. "Это было бы реально, и мы поддержим. Мы, конечно, будем помогать Таджикистану, будем проводить совместные учения", - сказал президент.

Президент также считает, что уделять повышенное внимание обеспечению безопасности на киргизско-таджикской границе также необходимо, чтобы не повторились события 1999 года, когда в Киргизию вторглась группа международных террористов.

Отвечая на вопрос, какая это может быть военная база: российская или ОДКБ, А.Атамбаев ответил, что это вопрос еще требует договоренностей, также как и сроки, в которые они могут быть совершены. "Это зависит от России. РФ - это реальный надежный партнер, заинтересованный в стабильности и защищенности Киргизии, и если Россия решит, что наше предложение правильное, мы были бы рады", - подчеркнул А.Атамбаев.

Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства. "Видимо, это упирается в вопрос финансирования. Но я считаю, что и наша позиция правильная, нам от чего защищать и увеличивать базу в Канте? Нам нет смысла. Если защищать, то надо ставить на границу Киргизии с Таджикистаном, это моя принципиальная позиция, и я думаю, что она будет продолжена новыми руководителями Киргизии", - сказал А.Атамбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе В Кремле пройдут российско-киргизские переговоры на высшем уровне Медведев встретится 21 июня с президентом Киргизии Президент Киргизии 19-24 июня посетит с визитом Россию Россия планирует списать Киргизии долг на $240 млн Лидеры стран ЕврАзЭС договорились устранить к 2025 г. препятствия на пути свободного движения товаров, рабочей силы и капиталов - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]