В Лондоне эвакуировали на ночь более 4 тыс. жителей из соображений пожарной безопасности

В столице Британии провели эвакуацию более 4 тыс. жителей из четырех жилых домов на севере города в целях проверки противопожарной безопасности, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".
По словам главы района Камден-таун на севере Лондона Джорджии Гулд, эвакуация коснулась жителей более 650 квартир. Также 83 человека отказались покидать свои дома.
Эвакуировать жителей из домов для проверки пришлось после сообщения сотрудников пожарной службы Лондона о том, что эти дома могут быть небезопасны.
На ночь жителей разместили в отелях и в муниципальных квартирах района.
Ранее в этом месяце в жилой высотке в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек.
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