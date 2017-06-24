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Дальнее зарубежье 24.06.2017 13:31

В Лондоне эвакуировали на ночь более 4 тыс. жителей из соображений пожарной безопасности

В столице Британии провели эвакуацию более 4 тыс. жителей из четырех жилых домов на севере города в целях проверки противопожарной безопасности, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".

По словам главы района Камден-таун на севере Лондона Джорджии Гулд, эвакуация коснулась жителей более 650 квартир. Также 83 человека отказались покидать свои дома.

Эвакуировать жителей из домов для проверки пришлось после сообщения сотрудников пожарной службы Лондона о том, что эти дома могут быть небезопасны.

На ночь жителей разместили в отелях и в муниципальных квартирах района.

Ранее в этом месяце в жилой высотке в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек.

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Тэги: ЛОНДОН, ДОМА, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]