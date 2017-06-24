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Дальнее зарубежье 24.06.2017 14:49

Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями оползня в Китае

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань, сообщает пресс-служба Кремля.

"В телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

После схода оползня в уезде Маосянь в провинции Сычуань, пропавшими без вести числится 141 человек, среди них могут быть иностранные туристы.

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Тэги: ПУТИН, КИТАЙ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]