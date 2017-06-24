Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями оползня в Китае

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань, сообщает пресс-служба Кремля.

"В телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

После схода оползня в уезде Маосянь в провинции Сычуань, пропавшими без вести числится 141 человек, среди них могут быть иностранные туристы.