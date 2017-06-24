Си Цзиньпин поручил оказать помощь пострадавшим от оползня в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился предпринять все возможные меры для поисков выживших после оползня на юго-западе Китая, сообщает в субботу агентство "Синьхуа".

Он заявил, что местные власти и поисково-спасательные команды должны приложить максимум усилий для того, чтобы сократить число жертв, а также отдал распоряжение Госсовету КНР отправить на место трагедии рабочую группу.

Также председатель КНР заявил о необходимости оказать поддержку семьям пропавших без вести людей и жертв удара стихии.

Ранее в уезде Маосянь в провинции Сычуань сошел оползень. В настоящее время пропавшими без вести, по разным данным, считаются от 100 до 120 человек.