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Дальнее зарубежье 24.06.2017 15:20

Си Цзиньпин поручил оказать помощь пострадавшим от оползня в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился предпринять все возможные меры для поисков выживших после оползня на юго-западе Китая, сообщает в субботу агентство "Синьхуа".

Он заявил, что местные власти и поисково-спасательные команды должны приложить максимум усилий для того, чтобы сократить число жертв, а также отдал распоряжение Госсовету КНР отправить на место трагедии рабочую группу.

Также председатель КНР заявил о необходимости оказать поддержку семьям пропавших без вести людей и жертв удара стихии.

Ранее в уезде Маосянь в провинции Сычуань сошел оползень. В настоящее время пропавшими без вести, по разным данным, считаются от 100 до 120 человек.

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Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, ОПОЛЗЕНЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]