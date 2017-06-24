Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 20° 28° 26 Июн 19° 28° 27 Июн 22° 31°

Дальнее зарубежье 24.06.2017 16:22

Террорист из Манчестера изготовил бомбу благодаря видео на YouTube - СМИ

Террорист Салман Абеди, устроивший взрыв на концерте на стадионе в британском Манчестере в прошлом месяце, для изготовления "пояса смертника" пользовался видео-инструкцией на платформе YouTube, пишет в субботу газета "Таймс".

По информации источника издания, мужчина загружал инструкции по изготовлению бомб, а также видео о химических компонентах бомбы, не только из YouTube, но еще и из других сайтов в Интернете, а также пользовался так называемым "темным" или "глубоким" Интернетом.

Как отмечает издание, изначально спецслужбы полагали, что бомбу изготовил опытный в этом деле человек, но, по информации "Таймс", видеозаписи с инструкциями были доступны на Facebook и YouTube еще в течение двух дней после теракта.

Взрыв в Манчестере произошел вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", как раз во время концерта А.Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе дети. Еще почти 60 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТЕРРОРИСТ, МАНЧЕСТЕР, ВИДЕО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]