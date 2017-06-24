Террорист из Манчестера изготовил бомбу благодаря видео на YouTube - СМИ

Террорист Салман Абеди, устроивший взрыв на концерте на стадионе в британском Манчестере в прошлом месяце, для изготовления "пояса смертника" пользовался видео-инструкцией на платформе YouTube, пишет в субботу газета "Таймс".

По информации источника издания, мужчина загружал инструкции по изготовлению бомб, а также видео о химических компонентах бомбы, не только из YouTube, но еще и из других сайтов в Интернете, а также пользовался так называемым "темным" или "глубоким" Интернетом.

Как отмечает издание, изначально спецслужбы полагали, что бомбу изготовил опытный в этом деле человек, но, по информации "Таймс", видеозаписи с инструкциями были доступны на Facebook и YouTube еще в течение двух дней после теракта.

Взрыв в Манчестере произошел вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", как раз во время концерта А.Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе дети. Еще почти 60 человек получили ранения.