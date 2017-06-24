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СНГ 24.06.2017 16:53

Глава Киргизии Атамбаев надеется на участие премьера Жээнбекова в президентской гонке

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев надеется, что съезд Социал-демократической партии подержит кандидатуру премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента Киргизии.

"Я уверен в том, что на съезд Социал-демократической партии (СДПК) его подержит, это очень хороший выбор для страны, это не замаранный, порядочный и честный человек", - заявил президент Киргизии в субботу журналистам.

Он сказал, что знает С.Жээнбекова с 1995 года. "Я тогда был вместе с ним депутатом парламента, и в первый год мы создали фракцию "Реформа", куда входили 29 депутатов, и которая очень не нравилась президента Аскару Акаеву", - сказал президент.

Он добавил, что С. Жээнбеков был его замом (в руководстве фракции - ИФ), "и все эти 20 лет с лишним лет я его знаю, как глубоко порядочного и честного человека". "Ему было трудно со мной, его родственники при Акаеве и Бакиеве (Курманбек Бакиев, президент Киргизии в 2005 - 2010 гг.) были на различных должностях", - сказал президент.

Он уверен, что в случае избрания С.Жээнбеков "будет продолжать избранный страной курс".

А.Атамбаев напомнил, что в декабре текущего года вступают в силу поправки в Конституцию, расширяющие полномочия правительства и премьер-министра, а "многие этот момент упускают". "К концу этого года практически все экономические и многие другие вопросы будут у правительства, думаю, что в начале сентября мы сформируем новое правительство, которое будет работать до конца 2020 года (осенью 2020 года пройдут очередные парламентские выборы - ИФ)", - добавил он.

А. Атамбаев до момента избрания главой государства возглавлял партию СДПК. На этой неделе политсовет партии назначил на 15 июля съезд, где состоится официальное выдвижение кандидатуры премьер-министра С.Жээнбекова на пост президента.

Выборы главы государства в Киргизии назначены на 15 октября.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТУРА


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