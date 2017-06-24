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Спорт 24.06.2017 17:15

Букмекеры назвали сборную Мексики фаворитом матча Кубка конфедераций с Россией

Сборная Мексики по футболу является фаворитом матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против национальной команды России, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу мексиканской сборной составляет 2,40, на успех россиян - 3,00 (на ничью - 3,25).

Матч пройдет в субботу в Казани и стартует в 18:00 мск. Одновременно начнется и другой матч группы А: Новая Зеландия - Португалия. Здесь, согласно котировкам, явным фаворитом считается Португалия, с коэффициентом 1,10. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 21,00, ничья - 10,00. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В группе А лидируют Мексика и Португалия (по 4 очка), на третьем месте идет Россия (3), на четвертом - Новая Зеландия (0). В полуфинал выходят по две лучшие команды каждой из групп. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо в матче с Мексикой добиться победы.

Матчи турнира, помимо Казани и Петербурга, принимают Москва и Сочи. Кубок конфедераций-2017 завершится 2 июля.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, МАТЧ, БУКМЕКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]