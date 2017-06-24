Талибы сообщили об освобождении из плена 20 афганских военных

Боевики радикального афганского движения "Талибан" объявили об освобождении из плена 20 военнослужащих правительственных сил.

В объявлении, которое экстремисты разместили в субботу в социальных сетях, говорится, что этот гуманный шаг был принят накануне празднования мусульманского окончания поста Ид-аль-Фитр.

Боевики опубликовали фото освобождаемых ими военнослужащих и список их имен. В сообщении говорится, что военнослужащие правительственных сил были захвачены боевиками в ходе боевых действий на территории провинций Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан и Урузган.