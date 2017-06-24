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Дальнее зарубежье 24.06.2017 17:40

Талибы сообщили об освобождении из плена 20 афганских военных

Боевики радикального афганского движения "Талибан" объявили об освобождении из плена 20 военнослужащих правительственных сил.

В объявлении, которое экстремисты разместили в субботу в социальных сетях, говорится, что этот гуманный шаг был принят накануне празднования мусульманского окончания поста Ид-аль-Фитр.

Боевики опубликовали фото освобождаемых ими военнослужащих и список их имен. В сообщении говорится, что военнослужащие правительственных сил были захвачены боевиками в ходе боевых действий на территории провинций Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан и Урузган.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ПЛЕН, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]