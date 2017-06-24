Палмер из Renault пропустит квалификацию из-за проблем с машиной

Гонщик Джолион Палмер из команды Renault не сможет принять участие в квалификации "Гран-при Азербайджана", в субботу.

Из-за утечки топлива его машина загорелась в начале субботней тренировки, но после сессии ее доставили в боксы с большой задержкой, так что механики не успеют ее восстановить.

Renault обратится к FIA с просьбой допустить гонщика на старт завтрашней гонки.

А.Азизов