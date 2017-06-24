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Спорт 24.06.2017 16:42

Палмер из Renault пропустит квалификацию из-за проблем с машиной

Гонщик Джолион Палмер из команды Renault не сможет принять участие в квалификации "Гран-при Азербайджана", в субботу.

Из-за утечки топлива его машина загорелась в начале субботней тренировки, но после сессии ее доставили в боксы с большой задержкой, так что механики не успеют ее восстановить.

Renault обратится к FIA с просьбой допустить гонщика на старт завтрашней гонки.

А.Азизов

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Тэги: ГОНЩИК, КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]