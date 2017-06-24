Экклстоун впервые услышал о Баку от Бриаторе

Бывший менеджер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что городские трассы становятся все более популярными.

«Если кто-то еще не был в Баку, они должны посетить этот прекрасный город. Это ведь Флавио (Бриаторе – ИФ) его нашел, и когда он мне впервые рассказал про Баку, я сначала подумал, что это где-то на юге Флориды!", - сказал Б.Экклстоун, сообщает сайт f1news.ru.

По его мнению, гонки на городских трассах становятся всё популярнее. «Людям нравятся гонки на уличных трассах, ведь традиция их проведения началась с Монте-Карло, а в наше время в календаре появился Гран-при Сингапура и т.д. Болельщики любят такие гонки потому, что они могут увидеть машины Формулы-1 вблизи», - отметил он.

"Здесь (в Баку) проводится одна из лучших гонок сезона. Атмосфера очень приятная, люди очень дружелюбные и гостеприимные, а трасса с ее длинной прямой и сложными поворотами – просто фантастическая. Надеюсь, этот Гран-при надолго останется в календаре чемпионата», - сказал, в свою очередь, Ф.Бриаторе.

А.Азизов