Около 70 филиалов и отделений банков в Азербайджане работают в усиленном режиме во время проведения этапа Формулы-1 в Баку

Порядка 25 банков в Азербайджане работают в усиленном режиме в связи с проведением в Баку этапа гонок Формулы-1, говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
"В связи с проведением Гран-при Азербайджана 67 бакинских филиалов и отделений 24 банков 24-25 июня по рекомендации MBNP работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Кроме того, в выходные круглосуточно будут работать два филиала и шесть отделений банков.
В Азербайджане работает 31 банк.
А.Азизов
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