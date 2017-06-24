Около 70 филиалов и отделений банков в Азербайджане работают в усиленном режиме во время проведения этапа Формулы-1 в Баку

Порядка 25 банков в Азербайджане работают в усиленном режиме в связи с проведением в Баку этапа гонок Формулы-1, говорится в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"В связи с проведением Гран-при Азербайджана 67 бакинских филиалов и отделений 24 банков 24-25 июня по рекомендации MBNP работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в выходные круглосуточно будут работать два филиала и шесть отделений банков.

В Азербайджане работает 31 банк.

А.Азизов