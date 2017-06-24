Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана в Баку

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes стал победителем квалификации Гран-при Азербайджана.

Он показал лучшее время в субботу в Баку и вошел в историю как обладатель поул-позишин первого "Гран-при Азербайджана".

Второе место на старте воскресной гонки займет его финский партнер по команде Вальтери Боттас.

В воскресенье со второй стартовой решетки уйдут пилоты Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель, которые заняли третье и четвертое место по итогам субботней квалификации.

А.Азизов