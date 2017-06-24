Гражданин Азербайджана пытался ввести незадекларированные золотые украшения весом более 500 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 519,32 грамма, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Азербайджана Баладжаев Самед, прибывший в страну авиарейсом Москва-Баку, был задержан в зоне таможенного контроля. При осмотре в его чемодане были выявлены незадекларированные золотые ювелирные украшения», - отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 519,32 грамма золота различной пробы. В числе выявленных предметов 2 кольца, браслет, комплект серьги и колец, 5 комплектов колье, золотой слиток.

А.Азизов