Запад должен оказать давление на Катар, заявляют в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и ряд других арабских стран намерены добиваться не смены руководства Катара, а изменения ряда политических решений, цитирует агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара бин Мухаммед Каркаша.
"Альтернатива - это не эскалация, альтернатива - это перепутье. Для нас очень трудно сохранять коллективное сотрудничество с одним из партнеров, активно продвигающим то, что является экстремистской и террористической политикой", - заявил он.
Также министр заявил, что для обеспечения выполнения условий возможного соглашения между Катаром и арабскими странами будут необходимы давление и контроль со стороны США и ЕС.
"Мы не хотим, чтобы ЕС выступили медиатором, и я думаю, что сами европейцы не хотят быть медиаторами. Их роль должна быть в оказании давления на Катар. Если Катар выберет мудрый путь, то нам нужна будет система гарантий и контроля", - полагает А. бин Мухаммед Каркаш.
Накануне Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, включая ограничение связей с Ираном. Они назвали выполнение этих требований непременным условием нормализации отношений с Дохой. Катар назвал эти требования неприемлемыми и невыполнимыми.
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