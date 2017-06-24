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Дальнее зарубежье 24.06.2017 20:15

Запад должен оказать давление на Катар, заявляют в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и ряд других арабских стран намерены добиваться не смены руководства Катара, а изменения ряда политических решений, цитирует агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара бин Мухаммед Каркаша.

"Альтернатива - это не эскалация, альтернатива - это перепутье. Для нас очень трудно сохранять коллективное сотрудничество с одним из партнеров, активно продвигающим то, что является экстремистской и террористической политикой", - заявил он.

Также министр заявил, что для обеспечения выполнения условий возможного соглашения между Катаром и арабскими странами будут необходимы давление и контроль со стороны США и ЕС.

"Мы не хотим, чтобы ЕС выступили медиатором, и я думаю, что сами европейцы не хотят быть медиаторами. Их роль должна быть в оказании давления на Катар. Если Катар выберет мудрый путь, то нам нужна будет система гарантий и контроля", - полагает А. бин Мухаммед Каркаш.

Накануне Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, включая ограничение связей с Ираном. Они назвали выполнение этих требований непременным условием нормализации отношений с Дохой. Катар назвал эти требования неприемлемыми и невыполнимыми.

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Тэги: ОАЭ, КАТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]