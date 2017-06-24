Пятнадцать погибших обнаружены в районе оползня в Китае

Спасателям удалось извлечь тела 15 погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, еще 120 числятся пропавшими без вести, сообщает в субботу агентство "Синьхуа".
На месте трагедии продолжается спасательная операция. Удар стихии разрушил 62 дома.
Специалисты пытаются определить, есть ли угроза повторного схода оползня.
Генпрокуратура сделала предупреждение юристу Акряму Гасанову за его высказывания по ситуации в банковском секторе Азербайджана
Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к европейской конвенции по выявлению и изъятию доходов от преступной деятельности
Энергосистему Грузии пополнила ГЭС мощностью 187 МВт, крупнейшая за годы независимости страны
Около 70 филиалов и отделений банков в Азербайджане работают в усиленном режиме во время проведения этапа Формулы-1 в Баку
Курс маната к доллару на выходные и праздники останется без изменений
Гражданин Азербайджана пытался ввести незадекларированные золотые украшения весом более 500 грамм
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана в Баку
Букмекеры назвали сборную Мексики фаворитом матча Кубка конфедераций с Россией
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»