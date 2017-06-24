Пятнадцать погибших обнаружены в районе оползня в Китае

Спасателям удалось извлечь тела 15 погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, еще 120 числятся пропавшими без вести, сообщает в субботу агентство "Синьхуа".

На месте трагедии продолжается спасательная операция. Удар стихии разрушил 62 дома.

Специалисты пытаются определить, есть ли угроза повторного схода оползня.