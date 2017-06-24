Генсек Интерпола назвал киберпреступность самой крупной угрозой будущего наряду с терроризмом

Киберпреступность представляет для мирового сообщества не меньшую угрозу, чем терроризм, заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне", - сказал Ю.Шток.

Он отметил, что в современном мире у преступников есть исключительные возможности, для того, чтобы атаковать наши системы и смартфоны, где есть все наши персональные данные.

"Они (преступники) имеют возможность нападать на важные объекты инфраструктуры: водоснабжение, электричество, транспортную систему. Атака на эти системы может последовать из любой точки мира. И полиция во всех странах должна иметь соответствующие инструменты для расследований в кибермире. Это новая криминалистика и нужны новые методы", - добавил генсек.