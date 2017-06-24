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Дальнее зарубежье 24.06.2017 21:49

Генсек Интерпола назвал киберпреступность самой крупной угрозой будущего наряду с терроризмом

Киберпреступность представляет для мирового сообщества не меньшую угрозу, чем терроризм, заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне", - сказал Ю.Шток.

Он отметил, что в современном мире у преступников есть исключительные возможности, для того, чтобы атаковать наши системы и смартфоны, где есть все наши персональные данные.

"Они (преступники) имеют возможность нападать на важные объекты инфраструктуры: водоснабжение, электричество, транспортную систему. Атака на эти системы может последовать из любой точки мира. И полиция во всех странах должна иметь соответствующие инструменты для расследований в кибермире. Это новая криминалистика и нужны новые методы", - добавил генсек.

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Тэги: ИНТЕРПОЛ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]