Число жертв нападений в Пакистане возросло до 85 человек

Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 85 человек, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Ранее сообщалось о 73 погибших в трех нападениях.
По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 67 человек. Ранее сообщалось о 55 погибших. По словам представителя местных властей, еще 12 человек скончались в больнице от полученных ранений при взрыве. Также ранее представитель больницы города сообщил, что с ранениями к ним поступили более 260 человек, и десятки из них находятся в критическом состоянии.
В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения. Число жертв этой атаки возросло с 12 погибших еще на два человека - до 14 погибших.
Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.
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