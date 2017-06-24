Число жертв нападений в Пакистане возросло до 85 человек

Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 85 человек, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее сообщалось о 73 погибших в трех нападениях.

По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 67 человек. Ранее сообщалось о 55 погибших. По словам представителя местных властей, еще 12 человек скончались в больнице от полученных ранений при взрыве. Также ранее представитель больницы города сообщил, что с ранениями к ним поступили более 260 человек, и десятки из них находятся в критическом состоянии.

В тот же день в городе Кветта в Белуджистане произошел взрыв автомобиля возле полицейского отделения. Число жертв этой атаки возросло с 12 погибших еще на два человека - до 14 погибших.

Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре стража порядка погибли.