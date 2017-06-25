Тысячи мусульман отмечают в соборной мечети Москвы Уразу-байрам

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в соборной мечети Москвы на намаз по случаю одного из главных праздников - Уразы-байрама, который знаменует окончание поста месяца рамадан.

Праздничное богослужение совершает глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Мечеть и ее территория снаружи заполнены верующими. Сотни мусульман, которые не смогли попасть внутрь, собрались на соседних улицах, постелив коврики для намазов.

"Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству!" - сказал в своем обращении к верующим Р.Гайнутдин.

Муфтий призвал их быть щедрыми и отзывчивыми, отметив, что эти качества являются отличительными чертами верующих, а их отсутствие - показатель маловерия.

В Москве торжественные намазы проходят также в Исторической, Мемориальной, других мечетях и на специально выделенных площадках. Ряд улиц в связи с праздником перекрыт.

Ураза-байрам (по-арабски - "Ид аль-Фитр") знаменует собой окончание поста, длившегося на протяжении месяца рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.

В преддверии праздника мусульманам предписывается выполнить обязательство перед Всевышним в пользу нуждающихся. Ежегодно духовные управления мусульман устанавливают размер милостыни для мужчин, женщин и детей. В этом году он составляет 100 рублей от малоимущих, 300 рублей от людей со средним достатком, 500 рублей и выше от состоятельных.

Праздник отмечают в течение трех дней. В это время мусульмане посещают мечеть, посвящают время чтению Корана. Торжества продолжаются за праздничным столом, когда в каждом доме встречают гостей, дарят друг другу подарки. Принято также помогать обездоленным, чтобы все могли принять участие в торжестве.

В эти дни необходимо собрать вместе всех родственников, поскольку считается, что на Ураза-байрам в дом приходят души умерших. Кроме того, каждый мусульманин считает своим долгом посетить могилы предков.