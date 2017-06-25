Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Перу

В южной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 20:09 в субботу, имел координаты -15.28 градуса южной широты и -73.20 градуса западной долготы, он находился в 185 км к югу от города Абанкай.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".