Более 120 человек стали жертвами возгорания бензовоза на востоке Пакистана

Не менее 122 человек погибли в результате возгорания бензовоза на востоке Пакистана, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

Еще минимум 76 человек получили ранения, многие из них - серьезные ожоги.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе пока не восстановлено.